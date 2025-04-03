شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انت السعودية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا، وأدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين. السعودية تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا Nir Alon / Globallookpress وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين". إقرأ المزيد مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا وجددت الرياض "رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية". وأكدت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها". وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن قوات من اللواء 474 التابعة له نفذت عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث "صادرت أسلحة ومواد قتالية ودمرت بنى تحتية وصفتها بالإرهابية". كما شنت إسرائيل ليل الأربعاء الماضي سلسلة غارات واسعة على مدن دمشق وحمص وحماة في سوريا استهدفت منشآت عسكرية. وأفادت وسائل إعلام سورية محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق. وهاجمت طائرات إسرائيلية مطار حماة الواقع في محيط المدينة أكثر من 15 مرة. والمطار قاعدة كانت تابعة للقوات الجوية السورية في عهد النظام السابق. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مطار الـ(T4) العسكري قرب تدمر بريف حمص الشرقي. المصدر: "نوفوستي"

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.