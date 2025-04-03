شكرا لقرائتكم خبر عن في عام 2025...تعرف على تنبؤات العرافة العمياء "بابا فانجا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت المواقع العالمية توقعات العرافة البلغارية "بابا فانجا" حدوث بعض الأمور في العالم في عام 2025 وجاءت كالتالي:

زلازل مدمرة

سيشهد "زلازل مدمرة"، رغم عدم وجود سجل رسمي لهذه التنبؤات الغامضة أو مدى صحتها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حرب في أوروبا

اندلاع حرب في أوروبا، وكارثة اقتصادية عالمية، وبداية انهيار البشرية، فيما توقعت أن ينتهي العالم رسمياً عام 5079، حسب تقارير مختلفة.

ميانمار وتايلاند

ومن بين جميع تنبؤاتها، تحقق بالفعل ما يتعلق بالزلازل حتى الآن ففي 28 مارس، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ميانمار وأجزاء من تايلاند، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2700 شخص، وإصابة الآلاف وفقدان المئات.