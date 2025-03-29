شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الطيران الأمريكي يرسل "هدايا العيد" للحوثيين في معقلهم بصعدة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي يستعد فيه اليمنيون لاستقبال عيد الفطر، شنت الطائرات الأمريكية سبع غارات جوية على مواقع في محافظة صعدة، شمال البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف مناطق شرق مدينة صعدة ومديرية آل سالم، دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الهجمات.