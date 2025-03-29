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عاجل: الطيران الأمريكي يرسل "هدايا العيد" للحوثيين في معقلهم بصعدة.

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عاجل: الطيران الأمريكي يرسل "هدايا العيد" للحوثيين في معقلهم بصعدة.

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عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي يستعد فيه اليمنيون لاستقبال عيد الفطر، شنت الطائرات الأمريكية سبع غارات جوية على مواقع في محافظة صعدة، شمال البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف مناطق شرق مدينة صعدة ومديرية آل سالم، دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الهجمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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