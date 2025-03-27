شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:سقوط شظايا صاروخين من اليمن على اسر ائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | الشرطة الإسرائيلية: نجري عمليات تمشيط بحثا عن مواقع سقوط شظايا صاروخين أطلقا من #اليمن عاجل | ليبرمان: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ لقد عدنا لعصر القصف المتقطع والحكومة مشغولة بصراعات الداخل بين اليهود

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