شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "الاسم والصورة" بعد أيام من اغتيال الرزامي...الاعلان عن مقتل أبرز قيادات الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مصرعه على يد مسلحين قبليين في محافظة الجوف، في تطور جديد يعكس تنامي حدة الصراعات القبلية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي همدان هادي يعقوب، الذي كان يشغل منصب مدير أمن مديرية برط العنان، قُتل برصاص أفراد من قبيلة "آل المعطري"، في عملية انتقامية جاءت رداً على مقتل أحد أبناء القبيلة في وقت سابق عند نقطة تفتيش تابعة للحوثيين.

نافذة اليمنوبحسب المصادر، فإن الحادثة جاءت بعد تجاهل المليشيا لمطالب القبائل بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب، الأمر الذي أجج التوترات ودفع القبائل إلى أخذ الثأر بأنفسهم.

وياتي مقتل يعقوب بعد أيام قليلة من مقتل قيادي حوثي آخر، أحمد جابر الرزامي، ومرافقه، في هجوم مسلح بسوق الروض في مديرية الخلق، وهو ما يعكس تصاعد موجة التصفيات والاضطرابات داخل مناطق سيطرة الجماعة.

ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل الحوثيين لمطالب القبائل بالعدالة وتزايد ممارساتهم القمعية يسهم في تفاقم حالة الاحتقان، مما قد يؤدي إلى مزيد من المواجهات المسلحة والانقسامات الداخلية التي تهدد استقرار مناطق سيطرتهم.