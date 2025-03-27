شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء مؤرخ يمني بارز في ظروف غامضة عقب اقتحام منزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت جماعة الحوثي الأربعاء منزل مؤرخ جنوبي محافظة الحديدة واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر محلية، إن الجماعة اختطفت الباحث والمؤرخ عرفات عبدالرحمن الحضرمي، مدير مكتب المخطوطات بمدينة زبيد التاريخية، عقب اقتحام منزله ويعتبر الحضرمي أحد أبرز الباحثين في مجال توثيق وحفظ المخطوطات العلمية والتاريخية، ويعد مرجعا أدبيا وتاريخيا لمدينة زبيد، المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، وسبق أن اختطفته المليشيا في أغسطس 2018م.



كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء مؤرخ يمني بارز في ظروف غامضة عقب اقتحام منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.