شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر امريكي يكشف حقيقة مقتل عبدالملك الحوثي مساء امس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا القضاء على زعيم الحوثيين ‎عبدالملك الحوثي وقيادات اخرى صباح اليوم الاثنين في ‎اليمن تحديداً صنعاء.

جاء ذلك في تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز لـ"سي.بي.إس أكد فيه كذلك مصرع القائد المسؤول عن الصواريخ في جماعة الحوثي الارهابية.

وبحسب مصادر في صنعاء نقلا عن السكان ان الضربة الجوية الامريكية مقر عصر في صنعاء تعد أحد اهم المواقع الرئيسة لقيادات الحوثيين ومنهم عبدالملك الحوثي وهو مكان تسجيل خطاباته والمحاضرات الدينيه الخاصه به.. وشهد المكان هجرة جماعية للسكان في منطقة عصر.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتر لـ"سي.بي.إس امتلاك الجيش الامريكي تقنية متقدمة قادرة على اكتشاف مخازن الاسلحة على عمق 500 متر تحت الارض وقنابل واسلحة ذكية قادرة على الوصول اليها تحت اي ظرف مهما كانت التعقيدات ناهيك عن بنك معلومات مكتملة عن مخازن سلاح ومنصات الصواريخ والطيران المسير ومعاقل ومخابئ قيادات المليشيات الحوثية الأرهابية في عموم مناطق سيطرتها.