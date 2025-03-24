شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن مقتل عضو المكتب السياسي بالغارات الاخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت قناة الأقصى الفضائية، مساء الأحد، باغتيال عضو في المكتب السياسي لحماس بقصف إسرائيلي داخل مستشفى ناصر.​

وقالت القناة، إن "الاحتلال الإسرائيلي أغتال عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم، بقصف غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر، حيث كان يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الإسرائيلي قبل أسبوع".

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأحد، باستشهاد أشخاص وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت قسم الجراحة في مستشفى ناصر الطبي بغزة.

من جهته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "مسلحا كبيرا" من حماس في منطقة مجمع ناصر الطبي.