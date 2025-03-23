طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش والهش بطعم الفلاحين بتوع زمان وزي المحلات!

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عدن - ياسمين التهامي - ا كنتِ من محبي الحلويات البسيطة والمقرمشة التي تذوب في الفم، فلا شك أن بسكويت النشادر من أروع الخيارات التي يمكنك تحضيرها في المنزل! يتميز هذا البسكويت بمذاقه الرائع وملمسه الهش، فضلاً عن أنه سهل التحضير ويمكنك تحضيره بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش والهش مثل الذي يُباع في المحلات، ولكن بمذاق منزلي رائع. المكونات: 2 كوب من الدقيق (مناسب لجميع الأغراض) 1/2 كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة) 1/2 كوب من السكر البودرة 1 بيضة 1 ملعقة صغيرة من النشادر 1/4 كوب من الحليب 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا رشة ملح 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر طريقة التحضير: الخطوة 1: تحضير العجينة في وعاء عميق، قومي بخفق الزبدة مع السكر البودرة باستخدام الخلاط الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح المزيج كريميًا وخفيفًا. أضيفي البيضة والفانيليا، وامزجي المكونات جيدًا. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع النشادر، البيكنج بودر، ورشة الملح، ثم أضيفي هذا المزيج الجاف تدريجيًا إلى خليط الزبدة. أضيفي الحليب تدريجيًا واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية، ولكن ليست لزجة. الخطوة 2: تشكيل البسكويت قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قومي بفردها على سطح نظيف مرشوش بالقليل من الدقيق باستخدام الشوبك حتى تصبح بسمك متوسط. باستخدام قطاعة بسكويت دائرية أو شكل مفضل لديكِ، قطعي العجينة إلى دوائر صغيرة. إذا أردتِ، يمكنكِ تزيين وجه البسكويت ببعض السكر البودرة أو عن طريق الضغط برفق باستخدام شوكة. الخطوة 3: الخبز سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 فهرنهايت). ضعي البسكويت في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة والأخرى. اخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا. أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا على رف سلكي. نصائح لنجاح البسكويت: تأكدي من استخدام النشادر فهو يعطي البسكويت هشاشة ومذاقًا مميزًا. إذا أردتِ الحصول على بسكويت هش أكثر، يمكنكِ تقليل كمية السكر قليلًا. يمكنكِ إضافة الكاكاو أو الشكولاتة إلى العجينة لإعطاء نكهة مختلفة. تأكدي من عدم خبز البسكويت أكثر من اللازم حتى لا يصبح

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