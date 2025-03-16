شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حوثي يتوعد ترامب و ينشر صورته وهو في الجحيم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مسؤول حوثي مساء يوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية إعلان الأخير أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن.

وعبر "حسابه على منصة "إكس"، كتب عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) فضل أبو طالب تحت صورة للرئيس ترامب، معلقا عليها بالقول: "الجحيم لك أنت".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الرئيس دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وأكد شهود عيان في صنعاء، سقوط قتلى وجرحى في غارات أمريكية استهدفت العاصمة.



وردا على ذلك، أكد الحوثيون على لسان عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي أن "تورط أمريكا في العدوان على اليمن غير مبرَر، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".



وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء (الماضي)، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تم تعليقها للضغط على "حماس"، مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.



وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.