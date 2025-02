شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �اصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بخصمه مان سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة من موسم 2024-2025 للبريميرليج. النسخه الكاملة الرئيسية كرة عالمية ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح ضد مانشستر سيتي صلاح صلاح Share on facebookShare on twitterShare on messenger كتب سيد حسنى الأحد، 23 فبراير 2025 11:07 م واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بخصمه مان سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة من موسم 2024-2025 للبريميرليج. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي نجح محمد صلاح في تسجيل هدفه الخامس والعشرين هذا الموسم في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء، ليواصل الابتعاد بصدارة قائمة هدافي البريميرليج، متفوقًا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، النرويجي إرلينج هالاند وألكسندر إيزاك، اللذين يملكان 19 هدفًا لكل منهما. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي، على النحو التالي: محمد صلاح (ليفربول) – 25 هدفًا إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 19 هدفًا ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 19 هدفًا كريس وود (نوتنغهام فورست) – 18 هدفًا بريان مبيومو (برينتفورد) – 15 هدفًا كول بالمر ( تشيلسي ) – 14 هدفًا ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) – 13 هدفًا ترتيبات الدوري الإنجليزي يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 والخسارة في لقاء وحيد، وتسجيل 64 هدفًا وتلقى 26، وخاض ليفربول وأستون فيلا مباراة مقدمة من الجولة 29 لارتباط الريدز بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة. بينما يتواجد مانشستر سيتي فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 37.