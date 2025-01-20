شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب في خطاب التنصيب: العهد الذهبي لأمريكا يبدأ الآن.. وسنعترف فقط بالرجال والنساء.. وسنتصدى لهندسة العرق والجنس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، في خطاب تنصيبه أن "العهد الذهبي لأمريكا يبدأ الآن. وبداية من اليوم سيحترم الجميع بلادنا، ولن نسمح لأحد باستغلالها". مضيفًا: "نجوت من الاغتيال لإنقاذ أمريكا". وأكد أن "أمريكا ستستعيد موقفها بصفتها أكبر أمة"، محذرًا: "لن تستطيع أي جهة ترهيبنا". وقال ترامب في خطاب التنصيب: "أعود إلى الرئاسة واثقًا ومتفائلاً بأننا في بداية حقبة جديدة مثيرة من النجاح لوطننا. ورسالتي إلى الأمريكيين اليوم هي أن الوقت حان لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية لأعظم حضارة في التاريخ". وواصل: "سأقاتل وأنتصر من أجل الأمريكيين".. ملمحًا إلى أن الشعب الأمريكي قال كلمته في الانتخابات. وأضاف ترامب: "لن نسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي"، مشيرًا إلى كارثة حرائق لوس أنجلوس. وتابع: "سنحافظ على سيادتنا. والأمن سيعود، وسينتهي استغلال وزارة العدل كسلاح سياسي". وأعلن ترامب أن إرثه سيكون "صناعة السلام"، مهددًا بـ"استعادة قناة بنما"، التي اعتبر أن "أمريكا تنازلت عنها بطريقة سخيفة". وتعهَّد ترامب بـ"محاربة النُّخب الفاسدة والراديكالية"، موضحًا أن "انتخابات 2024 كانت الأهم في تاريخ أمريكا". وأعلن ترامب "حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية" مع المكسيك، متوعدًا بـ"إعلان العصابات المجرمة جماعات إرهابية"، و"تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا"، و"إعادة ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم". وقال الرئيس المنتخب إنه أصدر أوامره بـ"تكثيف التنقيب عن النفط والغاز"، مضيفًا: "سننقذ صناعة السيارات في أمريكا". وشدَّد ترامب على أن إدارته "ستعترف فقط بالرجال والنساء"، وستتصدى "لمحاولات هندسة العرق والجنس". كما قال ترامب: "سنرفع علم أمريكا على المريخ".

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