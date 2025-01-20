شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة..لأول مرة بشرى سارة لطالبي التوظيف في عدن(تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات م/عدن عن بدء فتح القيد الجديد لطالبي التوظيف لأول مرة للعام 2024 على ام ينتهي تسجيل القيد في28/2/2025م عدن - ياسمين التهامي - �علن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات م/عدن عن بدء فتح القيد الجديد لطالبي التوظيف لأول مرة للعام 2024 على ام ينتهي تسجيل القيد في28/2/2025م

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