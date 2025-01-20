اخبار اليمن

وثيقة..لأول مرة بشرى سارة لطالبي التوظيف في عدن(تعرف عليها )

0 نشر
0 تبليغ

وثيقة..لأول مرة بشرى سارة لطالبي التوظيف في عدن(تعرف عليها )

شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة..لأول مرة بشرى سارة لطالبي التوظيف في عدن(تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات م/عدن عن بدء فتح القيد الجديد لطالبي التوظيف لأول مرة للعام 2024 على ام ينتهي تسجيل القيد في28/2/2025م

كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة..لأول مرة بشرى سارة لطالبي التوظيف في عدن(تعرف عليها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا