شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قارب تهريب يقل نحو 180 مهاجرا أفريقيا في سواحل لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بط قارب تهريب على متنه نحو 180 مهاجرا غير شرعيين بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج (جنوب اليمن). ووقالت الحملة العسكرية الأمنية المشتركة في بيان لها إن قوات البحرية ضبطت قارب تهريب يحمل على متنه 179 مهاجرا إفريقيا بالقرب من ساحل منطقة خور عميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأشار إلى أن القارب كان يحاول دخول البلاد عبر سواحل خور العميرة، وخلال مطاردة القارب وإيقافه تبين أنه يحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة. ولفت إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى مراكز مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية الأولية، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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