شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية أمريكية إسرائيلية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت المتحدة الأمريكية وإسرائيل اجتماعات عسكرية لمناقشة سبل الرد المشترك على الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية. وفي تغريدة على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، اجتمع مع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، لبحث سبل الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية الناجمة عن تهديدات الحوثيين.

كما ناقش الطرفان التعاون الدفاعي بين البلدين وتقييم الوضع الحالي للتهديدات من الدرجة الثانية والثالثة. وفي إطار هذه المباحثات، قام كوريلا وبرعام بزيارة لعدة قواعد جوية إسرائيلية، من بينها قاعدة نيفاتيم، التي كانت قد تعرضت لهجمات متكررة من قبل الحوثيين، حيث استعرضا القدرات العسكرية والتنسيق المشترك بين الجيشين.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التعاون مع الولايات المتحدة سيستمر في إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعميق التنسيق العسكري بين الجانبين. وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أفادت سابقًا أن تل أبيب بصدد تنفيذ عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، بهدف تقليص قدراتهم وقياداتهم، في ظل تواصل الهجمات الحوثية داخل الأراضي الإسرائيلية وفي الممرات المائية الحيوية مثل البحر الأحمر و خليج عدن.