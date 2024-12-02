كاك بنك يشارك في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة في الرياض cop 16

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يزيد بن سلمان - شبوة -

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ/حاشد الهمداني، في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 2_13 من شهر ديسمبر الجاري 2024.

وأنشئ مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر باعتباره الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار فيها، ويضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية والبالغ عددهم 196 (197 والاتحاد الأوروبي) وهو مسؤول عن توجيه الاتفاقية حتى تتمكن من الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية.

ويعتبر مؤتمر الأطراف السادس عشر أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة تستضيفه المملكة العربية السعودية، وللمرة الاولى ايضاً الذي يقام فيها المؤتمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تعاني بشكل مباشر من آثار التصحر وتدهور الاراضي والجفاف، كما أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين، لإنشاء اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة التصحر.

وأكد الأستاذ/ حاشد الهمداني- أن مؤتمر الاطراف السادس عشر سيكون له دوراً تاريخياً في زيادة الطموح العالمي لمقاومة تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف بالاعتماد على الإنسان بالمقام الأول.

وأضاف الهمداني أن التمويل المستدام يمكن البنوك والمؤسسات المالية والصناديق من توفير التمويل للمشاريع التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة، ويمكن البنوك من التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتعزيز السياسات البيئية وتقديم الدعم المالي للمبادرات المستدامة.

ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر اتخاذ إجراءات جماعية من قبل الدول المشاركة من أجل تسريع إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة والاستعدادات لحالات الجفاف وضمان قدرة الأرض على الاستمرار في توفير حلول مناخية وتأمين التنوع البيولوجي.

وتأتي مشاركة «كاك بنك» في المؤتمر كونه بنك يمني حكومي ومتخصص في المجال الزراعي، كما أنه سيلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف المناخية من خلال استقبال الدعم المالي والتقني للمبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي من الحكومات والصناديق والمؤسسات الدولية والتي سيتم اعتمادها لليمن.