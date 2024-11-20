إصابة مواطن بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي شمالي حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في إحدى بلدات محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).

وذكر موقع القوات المسلحة "سبتمبر نت"، أن مواطناً يُدعى "محمد خدروش"، أصيب بجراح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي، ما أدى إلى بتر ساقه في إحدى المناطق شمالي محافظة حجة.

والحادثة هي الثالثة من نوعها خلال الأيام الأخيرة، بعد إصابة طفل في الدريهمي جنوب الحديدة ومواطن ستيني في نهم شرقي صنعاء.

وزرعت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، أكثر من مليوني لغم في الأحياء السكنية، والطرقات العامة في مختلف المناطق والمدن اليمنية، تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.