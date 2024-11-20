استجابة لطلب حكومي..اليونسكو تعتمد دعماً عاجلاً لمواجهة أضرار الأمطار في مدينة زبيد التاريخية

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) دعماً عاجلاً لمواجهة الأضرار التي لحقت ببعض المباني التاريخية في مدينة زبيد المدرجة على قائمة التراث العالمي، جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال مندوب بلادنا لدى المنظمة، الدكتور محمد جميح، إن صندوق الطوارئ التابع لمنظمة اليونسكو، وافق على طلب تقدم به في وقت سابق لاعتماد دعم عاجل لمواجهة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار بعض مباني مدينة زبيد التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأوضح جميح في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه تسلم رسالة من المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الثقافة، السيد أرنستو أتون الصندوق، تفيد باعتماد الصندوق صرف مبلغ 98 ألف دولار للتدخل العاجل في زبيد.

وأشار مندوب بلادنا إلى أن المكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة سيقوم بتنفيذ المشروع.