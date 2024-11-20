الجوف.. اندلاع اشتباكات بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي عقب مقتل أحد أبناء القبيلة في حاجز تفتيش

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت في متأخر من مساء أمس اشتباكات مسلحة بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس، بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي في حاجز تفتيش بالقرب من معسكر لبنات الاستراتيجي، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام عناصر المليشيا في الحاجز بقتل أحد أبناء القبيلة ويُدعى "جابر حمد جريم النوفي".

يُشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت منذ سنوات إلى تصفية المواطنين من القبائل المناوئة لها في حواجز التفتيش وذلك ضمن انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا بحق أبناء المحافظة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.