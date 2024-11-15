البيضاء..وفاة مُسن تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بعد أسبوع من اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن ستيني تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مركز رصد للحقوق والتنمية، إن المواطن (حسين لصهب ـ 65 عاماً) توفي في سجون مليشيا الحوثي بمديرية الملاجم شمال شرق محافظة البيضاء، بعد أسبوع من اختطافه، نتيجة تعرضه للتعذيب.

واعتبر المركز وهو (عضو الشبكة اليمنية لروابط الضحايا) في بيان له، الخميس، الحادثة "جريمة ضد الإنسانية تتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية".

وأكد "أن الحادثة ليست سوى مثال صارخ على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، حيث تتعرض الكرامة الإنسانية لأبشع صور التعدي والإيذاء".

وشدد على أن "التعذيب وسيلة غير مقبولة تحت أي ظرف، ويجب محاسبة المسؤولين عنه"، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لكشف حقائق هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أهمية حماية حقوق جميع المواطنين دون استثناء، والمُضي في مناهضة التعذيب، وفضح الانتهاكات بحق المدنيين.