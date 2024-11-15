امرأة تُنهي حياتها بسبب سوء الظروف المعيشية في ذي السفال جنوبي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهت امرأة في عقدها الثاني، حياتها، بسبب الظروف المعيشية الصعبة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن امرأة في عقدها الثاني تُدعى (ر ع ق غ ع) أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزلها، أمس الخميس، بمنطقة العُرير جنوب شرقي مدينة القاعدة في مديرية ذي السفال جنوبي إب.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الظروف المعيشية الصعبة كانت الدافع وراء الحادثة حيث فشلت المرأة مع زوجها في توفير لقمة العيش لهما ولطفلتيهما.

وذكرت المصادر أن الأسرة دخلت في ظروف معيشية صعبة بعد عودة رب الأسرة من السعودية عن طريق التهريب بعد أن نشب خلافاً بينه وبين كفيله.

وأشارت المصادر إلى أن الزوج كان قد باع كل ما يملك بما في ذلك ذهب زوجته، فضلاً عن اقتراض مبلغ إضافي، واشترى تأشيرة عمل للسعودية، غير أن الخلاف الذين نشب بينه وبين كفيله في السعودية أجبره على المغادرة عن طريق التهريب، وفشل بعد ذلك في الحصول على مصدر دخل، الأمر الذي فاقم من وضعه المعيشي.

وتأتي الحادثة بعد يومين من العثور على شاب مشنوقاً داخل غرفة حراسة في جبل رعاويين في مديرية جبلة، في ظل ازدياد حوادث الانتحار التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تعود معظمها لأسباب اقتصادية ومعيشية.