الحديدة.. شظايا قذيفة حوثية تودي بـ"بتر" يد مواطن في مديرية حيس 

المنامة - ياسر ابراهيم -

أصيب مواطنًا مساء السبت، بشظايا قذيفة لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت إحدى القرى في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد مصدر حقوقي لـ"يمن شباب نت"، أن قذيفة هاون، أطلقتها مليشيا الحوثي مساء السبت، على قرية دُباس الواقعة شمال شرق مديرية ‎حيس.

وأضاف المصدر، أن المواطن "فيصل عامر أحمد حسن"، أصيب بشظايا قذيفة الهاون التي أطلقتها مليشيا الحوثي على القرية، أسفرت بتر يده اليمنى.

ووفقا للمصدر، فإنه جرى نقل الضحية إلى مستشفى مدينة حيس، ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج.

يأتي ذلك تزامنا مع تزايد عمليات الاستهداف للمواطنين في المنطقة، بالإضافة إلى عمليات تهجير قسرية، لعدد من القرى جنوب مديرية الجراحي، وتحويلها إلى مواقع عسكرية.