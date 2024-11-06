الحكومة اليمنية تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.

وقال وكيل الوزارة لقطاع البعثات، مازن الجفري، "إنّ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بدأ في تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام 2023-2024 إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج، على أن يتسنى صرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".

وأوضح "الجفري" في تصريح صحفي، أنّ قطاع البعثات انتهى من إعداد الربع الثالث والرابع 2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه.

بدوره، أعلن مدير عام الشؤون المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلال علي الهاشمي،، عن بدء تحويل الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في الخارج للعام الجامعي 2023-2024.

وأوضح الهاشمي في تصريح له، أنه تم بدء تحويل الرسوم الدراسية من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج، وذلك لصرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الهاشمي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان وصول المستحقات المالية للطلاب، معرباً عن أمله في تقدير الطلاب للظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.

يأتي هذا في ظل مناشدات الطلاب المتكررة لمعالجة أوضاعهم؛ نتيجة تأخير مستحقاتهم المتكررة، وانعكاس ذلك على اوضاعهم التعليمية في بلاد المهجر.