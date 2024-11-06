إصابة امرأة بقصف مدفعي لمليشيا الحوثي على قرى آهلة بالسكان غربي تعز 

المنامة - ياسر ابراهيم - قصف حوثي على قرى آهلة بالسكان في تعز ـ ارشيفية

أصيبت امرأة جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على قرى آهلة بالسكان غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت مساء أمس الثلاثاء قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون على قرية "المنصورة" في منطقة "الكدحة" غربي محافظة تعز، حسب "سبتمبر نت".

وأضافت أن إحدى القذائف استهدفت بشكل مباشر، منزل مواطن "يُدعى ثابت سعيد"، ما أسفر عن إصابة امرأة من أفراد أسرته.

وأشارت إلى أن الحادثة تُعد ثالث جريمة من نوعها التي تُستهدف بها منطقة "الكدحة" من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، خلال أسبوع.