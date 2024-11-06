التربية تنفي احتواء بسكويت يوزع مساعدات لطلاب المدارس على مواد كيمائية

المنامة - ياسر ابراهيم - بسكويت يوزع مساعدات لبعض طلاب المدارس في اليمن

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نَفَت الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية في العاصمة المؤقتة عدن، احتواء بسكويت يوزعه برنامج الغذاء العالمي على طلاب المدارس على مواد كيمائية.

وفنّدت الوحدة في بيان صادر عنها حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، الشائعات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مادة البسكويت (اندونوسي الصنع) المدعوم من برنامج الغذاء العالمي.

وأكدت الوحدة، أن هيئة الجودة والمقاييس تقوم بفحص كل شحنات مادة البسكويت المدعوم من برنامج الغذاء العالمي بما في ذلك البسكويت، مؤكدة أن لديها شهادات إجازة المنتج من الهيئة.

وجددت الوحدة التأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن أضرار مادة البسكويت، وأكدت أنها معلومات باطلة وليس لها أساس من الصحة.

وخاطبت الوحدة في بيانها، إدارات التربية بالمديريات المستهدفة في المحافظات المحررة "بإشعار المدارس المستهدفة بتغذية الطلاب بالبسكويت المغذي والمدعم بالفيتامينات لسد حاجة الجوع لدى أطفال المدارس".

وحذرت من عدم السماح للإشاعات المغرضة والمعادية للتعذية المدرسية السليمة.

وكانت شائعات قد تناقلها عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء هذا البسكويت على مواد كيميائية تعمل على زيادة التهيج الجنسي لدى الأطفال.