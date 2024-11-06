اليمن.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم -

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية، إنه يتوقع هطول أمطارمصحوبة بالرعد أحيانًا على أجزاء من (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، مرتفعات تهامة).

كما توقع أن تشهد أجزاء من محافظات (صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين ،شبوة) أمطارا خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية تشكل الضباب والشابورة المائية على مرتفعات ( لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة).

وأضاف، كما يتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا، باردة نسبيًا أثناء الليل والصباح الباكر، غائمة جزئيا إلى غائمة نهارًا في المرتفعات الجبلية، فيما توقع أن يشهد شرق خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب رياحًا معتدلة.

وفي المناطق الصحراوية توقع الأرصاد أجواء صحوه تميل للبرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للاتربة والرمال.