شبوة.. موظفو مستشفى عتق يؤكدون الاستمرار بالتصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم

المنامة - ياسر ابراهيم -

أكد موظفو مستشفى عتق للأمومة والطفولة في محافظة شبوة، استمرارهم في التصعيد الذي بدأوه قبل ستة أيام؛ للمطالبة بحقوقهم، وتحسن أوضاع الخدمات في المستشفى.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام المستشفى عتق الثلاثاء، لافتات تطالب السلطة المحلية بالتدخل العاجل لوقف العبث المالي والإداري في المستشفى.

وطالب المحتجون، بمحاسبة من كان السبب في الاستقطاعات التي طالت حوافزهم بشكل غير قانوني، مؤكدين الاستمرار في التصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وكان موظفو مستشفى عتق، قد بدأوا التصعيد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الفائت، في وقفة احتجاجية، تنديدا بتدهور الخدمات الصحية في المستشفى وللمطالبة بمستحقاتهم المالية.

والاحد الماضي، بدأوا بالإضراب الجزئي لمدة ساعة ونصف باستثناء الحالات الطارئة، أول أمس الاثنين، إلا أن الجهات المعنية تجاهلت مطالبهم ولم تستجيب لها، على حد قولهم.