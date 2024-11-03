شكرا لبحثكم عن خبر قوات ضاربة تستعد لتحرير الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية، بوصول قوات ضخمة من الحدود السعودية، نحو محافظة الحديدة، في ظل أنباء عن تحركات لاستعادتها من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن قوات كبيرة دخلت إلى اليمن عبر الحدود مع السعودية، متوجهة نحو محافظة الحديدة المطلة على الساحل الغربي، ضمن تحضيرات لمعركة فاصلة لتحرير المحافظة المطلة على البحر الأحمر، حسبما أفاد "مارب برس".

وتعتبر الحديدة نقطة استراتيجية بارزة على البحر الأحمر، حيث توفر السيطرة على ممرات الملاحة الدولية ومداخل الموانئ اليمنية.

ومن المتوقع أن يسهم تحرير الحديدة في تأمين الموانئ اليمنية ومنع وصول الأسلحة والتمويل للحوثيين عبر البحر الأحمر، وهو هدف رئيسي للتحالف العربي.

وقبل سنوات، انسحبت القوات المشتركة من وسط مدينة الحديدة، بعد معارك سابقة كادت تنهي سيطرة المليشيات الحوثية على المدينة، قبل أن توقفها اتفاقية ستوكهولم، التي رعتها الأمم المتحدة.