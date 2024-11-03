الرئاسي يجتمع بالسعودية لمناقشة هذا الامر الخطير

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يزيد بن سلمان - شبوة - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رشاد العليمي لمناقشة التدهور غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. حضر الاجتماع أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني، فيما تغيب عبدالرحمن المحرمي بعذر. وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على تقلبات أسعار الصرف والسلع الأساسية والشحن التجاري، خاصة في ظل تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيسه حول نتائج لقاءاته مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، واجتماعاته في عدن مع الحكومة ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية واللجنة الأمنية العليا والغرف التجارية. وجدد المجلس دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً التزام الدولة بمسؤولياتها في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز وحدة الصف والتركيز على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.

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