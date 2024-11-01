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عدن - ياسمين التهامي - ما علاقة الشيخ "متولي الشعراوي" بوصية كتبها الفنان المصري حسن يوسف قبل وفاته؟
وكشف حسن يوسف عن وصيته في أحد اللقاءات التلفزيونية، إذ أوصى بأن يخط على قبره ذات الآية القرآنية التي كتبت على قبر الشيخ متولى الشعراوي.
والآية التي قصدها حسن يوسف في تصريحه، هي قول الله تعالة في سورة الأنبياء: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103).
وصباح الثلاثاء أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، عن عمر ناهز 90 عاماَ.
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