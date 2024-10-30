شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة اثنين من عمالقة السينما المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقدت السينما المصرية اثنين من أبرز فنانيها، هما مصطفى فهمي وحسن يوسف، اللذان تركا بصمات لا تُنسى في تاريخ الفن المصري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الممثل مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.

وأضافت أن أسرة الممثل الراحل، وهو شقيق الممثل الشهير حسين فهمي، ستحدد خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وميعاد تلقي العزاء.

ولد فهمي في أغسطس عام 1942 وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم التصوير.

وبدأ الراحل مشواره الفني مصورا سينمائيا في أفلام "النداهة" و"أميرة حبي أنا" و"جنس.. ناعم" و"الكداب"، قبل أن يقنعه المخرج عاطف سالم بخوض تجربة التمثيل في فيلم "أين عقلي".

كما شارك مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها و"وجها لوجه" و"لمن تشرق الشمس" و"الحب في غرفة الإنعاش" و"موعد مع القدر".

وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال هامة منها "القضبان" و"إني خائفة" و"الرجل الذي أحبه" و"دموع في عيون وقحة" و"حياة الجوهري" و"القلب يخطئ أحيانا".

وخاض مصطفى فهمي مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "أبيض وأسود"، الذي قدمه بالاشتراك مع مها عثمان على شاشة التلفزيون المصري.

وفي صباح الثلاثاء أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح الثلاثاء.

وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

حسن يوسف ممثل مصري، اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.