حضرموت.. تدشين العمل بمحطة معالجة المياه لمرضى الكلى بمدينة سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم، العمل بمحطة معالجة المياه بمشروع تشغيل مركز فاطمة بابطين الطبي لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمدينة سيئون (المرحلة الأولى 2023م - 2025م) بتمويل من مركز الملك سلمان.

وحسب وكالة سبأ، فقد أشاد محافظ حضرموت، بجهود الطاقم الاداري والطبي والفني بمراكز فاطمة بابطين في تقديم الخدمات العلاجية والانسانية لمرضى الكلى من مختلف محافظات الجمهورية.

وتعد المحطة واحدة من أكبر وحدات المعالجة للمياه بمراكز الكلى بالجمهورية، حيث تغذي أكثر من (54) جهاز في وقت واحد، وهي من انتاج الشركة العالمية الالمانية "فريزينيس" المتخصصة بتصنيع اجهزة وحدات معالجة ومستلزمات الغسيل الكلوي.

حيث ستعمل هذه المحطة على زيادة القدرة التشغيلية للمركز بمعدل أكثر من (105) مريض يوميًا، كما تتميز المحطة بجودة عالية للمياه المنتجة وكفاءة عالية واستهلاك أقل للمياه مقارنة بالمحطة السابقة.

كما تتميز بسهولة التعامل والحصول على القراءات فيها، وتتمتع بأنظمة غسيل ذكية وآلية وحساسات للضغوط والتركيز والحرارة، حيث ان لديها القدرة على انتاج (2500) لتر من الماء النقي والصحي في الساعة الواحدة.

يشار إلى أن المشروع يمول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية.