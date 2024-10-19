صنعاء.. مليشيا الحوثي تستدعي ثلاث موظفات للتحقيق بتهمة الاحتفال بـ26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم -

استدعت مليشيا الحوثي ثلاث موظفات في هيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء، للتحقيق الانفرادي، عبر ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات في مجلس مقيل للقات بالهيئة بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وقالت الناشطة "صفا عقبة"، والمعينة نائب مدير دائرة المقاييس والمصوغات بالهيئة، إنه "تم استدعاءها مع زميلتيها الهام الصريمي وسعاد جازم، إلى مجلس مقيل في الهيئة عبر سكرتير المدير العام وقريبه، في سابقة لم تحدث في الهيئة من قبل".

وأضافت في منشور له على صفحتها في وسائل التواصل، "حين وصلنا كل واحدة على انفراد، تم إغلاق الباب عليّ اولا من قبل مدير مكتب المدير في المقيل، وإغلاق الباب من الخارج بالمفتاح".

وتابعت: "التفتّ لأتفاجئ برجلين لا أعرفهم، ولم يسبق لي الالتقاء بهم، ارتبكت وسألتهم: من انتم؟ قالوا لي أمن ومخابرات، ومن ثم التحقيق، وكان أني أرغب بالاحتفال بثورة 26سبتمبر، وتم إرغامي على التوقيع على تعهد خطي".

وأضافت "صفا عقبة" حديثها بالقول: "وحين تمّ التحقيق قاموا بالاتصال بمدير مكتب المدير العام أن يأتي بالثانية..".



وطالبت عقبة وزميلاتها برد الاعتبار لما تعرضن له من إهانة من قبل مليشيا الحوثي.

وكانت مليشيا الحوثي قد قامت باختطاف العشرات من المواطنين في مناطق سيطرتها بحجة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة بينهم نساء وأطفال.