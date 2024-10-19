قادمة من سلطنة عمان.. الداخلية تعلن ضبط شحنة كبيرة لقطع غيار أسلحة في منفذ شحن بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، ضبط شحنة كبيرة لقطع غيار أسلحة في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني، إن شرطة محافظة المهرة نجحت في ضبط شاحنة من نوع "فولفو مقطورة" وذلك أثناء محاولة تهريب شحنة قطع غيار أسلحة عبر جمارك منفذ شحن.

وأوضح أن الشاحنة كان يقودها المدعو (م.ع.ز.ح.ع) ويبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل كسائق خاص، بعد التفتيش، تم العثور على عدد خمسة طرود من قطع غيار الأسلحة بلغت حوالي 3975 قطعة غيار سلاح آلي كلاشنكوف.

وأشار إلى أن هذا الضبط جاء نتيجة جهد كبير من قبل قوات الأمن، التي تابعت تحركات السائق وجمعت معلومات استخباراتية عن الشحنة.

وأفاد الإعلام الأمني، بأن قوات الأمن تمكنت من التوصل إلى أسماء متورطين آخرين من ضمنهم (ع، م، ع، ص)، (ن، س، ع، ض، د)، و(م، ع، ب، ا)، و(ع، أ، س) الذين تم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق.

ولفت إلى أنه تم مصادرة الشاحنة وقطع غيار الأسلحة والتحفظ على المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية، يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود السلطات الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن موظفي الجمارك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنوا يوم الخميس الماضي من إحباط محاولة تهريب تلك القطع، التي كانت مخفية ضمن شحنة تجارية قادمة إلى البلاد.

ونقلت الوكالة، عن مدير عام جمرك شحن، ثابت عوض، قوله إن هذا الإنجاز يعد نجاحاً كبيراً لموظفي الجمرك في مكافحة التهريب، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الجمارك والتشريعات الوطنية.

وأشار عوض إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود جمرك شحن المستمرة لمكافحة تهريب الممنوعات، والتي تضمنت أيضاً ضبط قطع غيار للطائرات المسيّرة.

وأكد ثابت حرص الدولة والحكومة ووزارة المالية على تدريب وتأهيل كوادر الجمارك في المنافذ المختلفة، مما ساهم في تعزيز جهود مكافحة التهريب وتحقيق المزيد من الإنجازات.