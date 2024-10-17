شكرا لبحثكم عن خبر بنك اليمن والكويت: تمويلات مبتكرة تعيد الحياة للقطاع الزراعي وتدعم المزارعين في لحج وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يسعى بنك اليمن والكويت إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تمويل القطاع الزراعي، حيث تعتبر هذه المبادرة من أبرز أولوياته.

وأكد المدير الإقليمي للبنك، الأستاذ علي أحمد مشوار، أن البنك حقق نتائج ملموسة في تحسين وضع المزارعين وتطوير القطاع الزراعي.

مشيرًا إلى أن البنك قدم دعمًا كبيرًا بقيمة 12.5 مليار ريال لتمويل مشروعات زراعية، بما في ذلك مضخات تعمل بالطاقة الشمسية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ ماهر الحميدي، أن البنك ركز على دعم المزارعين في محافظتي لحج وأبين، اللتين تعتبران سلة غذاء اليمن. وقد تم دعم حوالي 900 مزارع، مما أدى إلى زيادة محاصيل الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارعين.

وأكد المزارعون أنهم شهدوا تحول أراضيهم من صحراء قاحلة إلى مزارع مثمرة بفضل تمويل البنك، حيث تمكنوا من زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل.

ويستمر بنك اليمن والكويت في تحقيق شراكة مجتمعية تسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية ويعزز من فرص العمل.