مقتل قائد اللواء الأول دفاع شبوة بتفجير استهدف سيارته في مديرية الصعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - قائد اللواء الأول في دفاع شبوة أحمد السليماني العولقي

قتل قائد اللواء الأول "دفاع شبوة"، أحمد محسن السليماني العولقي، الاثنين، بتفجير استهدف سيارته في منطقة المصينعة، مديرية الصعيد، محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن

وحسب مصادر إعلامية، فإن انفجارا عنيفا وقع في مديرية الصعيد استهدف سيارة "السليماني" ما أدت إلى مقتله على الفور، مشيرة إلى أن الانفجار يحمل بصمات تنظيم القاعدة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت رواية أخرى، إن مقتل قائد اللواء الأول دفاع شبوة وقع نتيجة استهدافه بقذيفة من قبل مسلحين في موقع القناعة العسكري في منطقة المصينعة.

ونعى القيادي في المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، سالم ثابت العولقي، مشيرا إلى أن أحمد السليماني استشهد بكمين إرهابي غادر في منطقة المصينعة.

وتشهد محافظتا أبين وشبوة هجمات متكررة تشنها منظمات مصنفة إرهابية ضد قوات دفاع شبوة والحزام الأمني.

ويخوض الانتقالي منفردا حملة عسكرية ضدها باسم سهام الشرق في المحافظتين منذ سنتين، وأودت الهجمات بعشرات القتلى والجرحى من الجانبين.