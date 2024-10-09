شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الدراسات العليا بجامعة تعز تمنح الباحث عصام قاسم أحمد سعيد درجة الماجستير بتقدير امتياز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة تعز درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث عصام قاسم أحمد سعيد تقديراً لجهوده المتميزة في رسالته الموسومة بعنوان (أثر إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية بمدينة تعز: دراسة ميدانية).

وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. محمد نعمان محمد عقلان، رئيساً للجنة المناقشة وممتحناً داخلياً، جامعة تعز.

و د. جميل أحمد علي زيد ، مشرفاً على الرسالة - جامعة الجند.

ود.علي ثابت القصير ممتحناً خارجياً - جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقد أشادت اللجنة بمستوى الدراسة وجودة التحليل الذي قدمه الباحث، حيث وصف البرفسور. محمد نعمان الرسالة بأنها "تُعد إضافة قيمة للمكتبة الأكاديمية وتفتح آفاقاً جديدة في مجال الخدمات المصرفية".

كما أثنى د. جميل أحمد على النتائج التي توصل إليها الباحث، مشيراً إلى تأثيرها في تحسين الأداء المصرفي في البنوك .

وشهدت جلسة المناقشة العلنية حضور عدد من ممثلي البنوك التجارية بتعز وعددا من الاكاديميين في جامعة تعز والجامعات الخاصة وزملاء وأصدقاء وأقارب الباحث الذين جاءوا للاحتفاء بهذا الإنجاز العلمي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التربوية وقيادات السلطة المحلية، مما أضفى طابعاً احتفالياً على الحدث.

الجدير بالذكر أن الرسالة تُسلط الضوء على دور إدارة المعرفة كأداة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات المصرفية، وهو موضوع حيوي في ظل التحديات التي تواجهها البنوك التجارية في مدينة تعز. إذ تتناول الدراسة كيفية تطبيق مفاهيم إدارة المعرفة لتحسين الأداء والابتكار في القطاع المصرفي، مما يعكس أهمية البحث في تعزيز الفهم الأكاديمي والعملي في هذا المجال.