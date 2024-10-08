عصام الكثيري أمينًا عامًا.. مجلس حضرموت الوطني يعلن أسماء أمانته العامة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، تشكيل الأمانة العامة لهيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني، بتعيين عصام حبريش الكثيري أمينًا عامًا، وعبدالله بن عجاج رئيسا لهيئة الحكماء.

جاء ذلك خلال اختتام اختتام أعمال الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس، عقب مباحثات ونقاشات مستفيضة جرت خلال الايام الماضية؛ لاستكمال البنية التنظيمية للمجلس بما يمكنه من أداء مهامه، كحامل سياسي يعبر عن طموحات أبناء حضرموت.

كما نص القرار على تعيين الدكتور "رفعت سالم باصريح" مساعدًا للأمين العام لشؤون الساحل والهضبة، ‏و"جمعان سعيد بن سعد" مساعدًا للأمين العام لشؤون الوادي والصحراء.

وفي ذات السياق، أعلن الأمين العام للمجلس القرار رقم (1) بتعيين رؤساء الإدارات بالمجلس على النحو التالي:

‏1- سالم أنيس عبدالعزيز رئيسا للإدارة التنظيمية

‏2- علي مبخوت بلعبيد رئيسا للإدارة السياسية

‏3- م . عوض أحمد بن هامل رئيسا للإدارة الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني

‏4- م . عمر عبيد باعارمة رئيسا للإدارة الإقتصادية

‏5- م . عبدالخالق عبدالله الهدار رئيسا لإدارة البحوث والدراسات ودعم القرار

‏6- عبدالعزيز ناصر شيبان رئيسا للإدارة المالية

‏7- غسان سالم عبدون رئيسا لإدارة الإعلام والعلاقات العامة

‏8- صالح عبيد الجابري رئيسا لإدارة الشباب والمرأة

‏9- د. عبدالقادر علي باعيسى رئيسا لإدارة الثقافة والموروث الشعبي

‏10-د. عمر صالح باوزير رئيسا للإدارة القانونية

‏11- العقيد صالح ناصر باسمير رئيسا للإدارة الأمنية والعسكرية

وكان البيان الصادر في ختام أعمال انعقاد الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني، قد أكد على أهمية المجلس كحامل سياسي لتطلعات وطموحات أبناء حضرموت، على طريق الاسهام في المساعي المخلصة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوحيد الصف وتغليب نهج الحوار لحل كافة الخلافات.

يشار إلى أن المجلس كان قد أعلن عنه في نوفمبر من العام الماضي، كحامل سياسي وحيد لتطلعات أبناء المحافظة، والتعبير عنها في مختلف القضايا.