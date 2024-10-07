مسام: نزع 1579 لغمًا وذخيرة حوثية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أن فرقه الميدانية تمكنت من إزالة 1579 لغماً أرضياً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال الأسبوع الفائت.

وقال المشروع في بيان له على مركزه الإعلامي، إن فرق نزع الألغام أزالت 1579 مادة متفجرة الأسبوع الماضي (28 سبتمبر ـ 4 أكتوبر)، شملت 1442 ذخيرة غير منفجرة و126 لغما مضادا للدبابات، و6 عبوات ناسفة، و5 ألغام مضادة للأفراد.

وذكر البيان أن فرق نزع الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 240,575 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية خلال الفترة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه وتدميره منذ بداية عمل المشروع في يونيو 2018م، وحتى الآن، بلغ 463,673 لغماَ وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة في اليمن.