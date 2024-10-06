عدن.. طلاب معهد القضاء الدفعة (24) ينظمّون وقفتهم الاحتجاجية الثانية للمطالبة بصرف رواتبهم

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ طلاب المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الوقفة الإحتجاجية الثانية؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ عشرة أشهر.

وطالب المحتجون، وزير المالية بإصدار توجيه مباشر بالإفراج عن رواتبهم المحبوسة، والتي طال إنتظارها وبصورة عاجلة، وأن تصرف بأثر رجعي؛ إنتصاراً للعدالة والقانون.

وناشد بيان الوقفة الاحتجاجية، وسائل الإعلام المناضلة، إيصال معاناتهم ومطالبهم بصرف رواتبهم إلى المعنيين.

وقال البيان، "إن أبناءكم الطلاب يعيشون حياة مأساوية سيئة؛ بسبب عدم صرف رواتبهم منذ بدء الدراسة في بداية العام الجاري، وحتى اللحظة والمكفولة لهم قانوناً بمجرد بدء الدراسة ووفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء".

وأضاف البيان: "لقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ أكثر من عام ونصف منذ بدء التسجيل للقبول للدفعة، وظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وقد أثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة، وغلاء المعيشة، وارتفاع الإيجارات إلى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي".

وأكد المحتجون، أن مرتباتهم "تعد شريان حياة الطالب خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً".

وأضاف الطلاب في بيانهم أنه "ما كانت هذه المناشدة إلا لرفع مظلوميتنا، وذلك بعد أن استنفذنا كآفة الطرق والوسائل وكذا تنصل المعنيين عن واجباتهم القانونية دون أي احساس بالمسؤولية".

وتابع الطلاب: "لقد أنهينا العام الدراسي الأول بدون أي حقوق، وقد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي، وعلى أمل في حسم موضوع الأثر الرجعي المالي ومعالجته مع وزارة المالية".

واستدرك البيان: "وللأسف لم يتحقق شيء من ذلك، وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة، وأنه قد ازدادت معاناتنا لتبلغ ذروتها الكاملة، وأن الجهات المعنية تنصلت عن واجباتها تجاهنا، وترمي باللوم على الجهة الأخرى وكأن الامر لايعنيهم شيئ".

وتابع: "وها نحن اليوم ومن هاهنا نقف بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم، وترفض الظلم، وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون لنا وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ ألإنتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا".