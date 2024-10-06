شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وكيل أول محافظة تعز.. الجند تواصل احتفالات تخرج الدفعة الثالثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثالثة التي تنظم برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي، وذلك في حفل تخرج كلية العلوم الإدارية والإنسانية دفعة المبدعون ، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي.

وشهد حفل تخرج مجموعة من الأقسام في كلية العلوم الإدارية وهي : قسم إدارة الأعمال وقسم إدارة الأعمال الدولية وقسم المحاسبة والتمويل، حضور نخبة من الأكاديميين وقيادات عسكرية ومجتمعية.

وألقى وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، كلمة هنأ فيها الخريجين وأشاد بالجهود التي بذلتها الجامعة في تقديم تعليم متميز يساهم في تأهيل جيل قادر على قيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل. لافتاً إلى أن الجند أصبحت من الجامعات الرائدة بالمحافظة.

كما أكد الدكتور المخلافي على أهمية التعليم في بناء الأوطان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التعليم في ترسيخ أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

كما رحّب عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية بضيوف الجامعة والحفل، مهنئاً الخريجين والخريجات وأولياء الأمور في دفعة المبدعون، كما عبر عن فخره بالخريجين وما حققوه من إنجازات خلال سنوات دراستهم، مؤكداً أن الجامعة ستظل داعمة لهم في مسيرتهم المهنية. وأضاف أن "دفعة المبدعون" تجسد التميز والإبداع الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه في جميع مجالاتها الأكاديمية.

وتخلل الحفل عروض فنية وكلمة للخريجين عبروا فيها عن شكرهم للجامعة وأساتذتهم على الدعم والتوجيه المستمر، اضافة الى لفتة جميلة في تكريم إحدى الأمهات الخريجات التي تخرجت مع ابنتها في ذات الدفعة، والتي حظيت بإعجاب وتشجيع الجمهور، إزاء الكفاح المستمر لهذه الأم العظيمة في تحقيق طموحاتها.

واختتم الحفل بتكريم أوائل الدفعة في جميع الأقسام بالهدايا والشهائد، إضافة إلى توزيع الشهائد لجميع الخريجين والخريجات في الأقسام المذكورة، علماً أن حفل كلية للعلوم الإدارية والإنسانية يستكمل يوم غد، في بقية الأقسام والبرامج الأكاديمية.