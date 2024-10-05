شكرا لقرائتكم خبر عن افراح آل التاج ...المهندس عبد الفتاح عريس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتقدم هيئة تحرير موقع ' جهينة نيوز " الاخباري بأرق وأسمى أيات التهاني القلبية للشاب النبيل المهندس " عبد الفتاح محمد صالح التاج " بمناسبة زفافة الميمون ودخولة القفص الذهبي اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 م سائلين المولى عز وجل له باللتوفيق في حياته الزوجية والسعادة الدائمة وأن يرزقة الله تعالى بالذرية الصالحة...فألف مبروك المهنئون

والدك محمد صالح التاج

وليد محمد صالح التاج منصور زاهر

ريدان منصور زاهر

غمدان منصور زاهر

محمد منصور زاهر

زاهر منصور زاهر

كانت هذه تفاصيل خبر افراح آل التاج ...المهندس عبد الفتاح عريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.