شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال حسن نصر الله يربك المشعوذة ايمان عبداللطيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، عادت إلى الواجهة، تنبؤات سابقة للعرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" التي أثارت الجدل، بردة فعلها، حول مصير نصرالله.

وأبدت عبداللطيف، خلال مقابلة أجرتها على قناة الجديد اللبنانية، ردة فعل غريبة بعدما طرح عليها سؤال حول مصير الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وتوقعها هل يتم اغتياله؟

وبدت المشعوذة اللبنانية، مرتبكة وتغيرت ملامحها وسبب لها السؤال صدمة على الهواء.

وتساءلت عبداللطيف عند قراءتها للسؤال قائلة: "مين كتب السؤال؟" ليرد المذيع: "عندك الجرأة لتجاوبي عليه على الهواء؟

وردت عبداللطيف منفعلة: "من عقلك؟ فيك أنت تتوقعه؟ أنا لا أتوقع هذا الشيء، ثم ألقت للمذيع الورقة وعندما سألها ليش خايفة؟ قالت: أنا ما بخاف إلا من ربي اللي خلقني لأن مش مزبوط اللي أنت كاتبه. ثم طالبته بتمزيق الورقة.

وتابعت: أنا لا اتحمل السؤال ولا التوقع وبريئة منه، وطالبت المذيع بأن يضع الورقة في جيبه، فرد عليها بأنها ستأخذه معها بالبيت وتفكر في إجابته، فرفضت وقالت له: خذه أنت أو بله وأشرب ميته، وأصرت على رفض الإجابة.

وأثارت المنجمة اللبنانية، تساؤلات وموجة من الجدل، بسبب ردة فعلها المثيرة على السؤال العفوي.