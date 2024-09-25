شكرا لبحثكم عن خبر بدء البرنامج التدريبي لبناء القدرات في مجال السياحة المستدامة بسقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقطرى / الاربعاء / 25 / سبتمبر / 2024م

بدأ اليوم، بمحافظة أرخبيل سقطرى، البرنامج التدريبي لبناء القدرات في مجال السياحة المستدامة، بدعم من منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة ومركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

ويهدف البرنامج على مدى خمسة أيام، إلى اكساب 50 مشاركا ومشاركة يمثلون الوكالات والمخيمات والمحميات والفنادق السياحية والجمعيات الحرفية والجهات الحكومية ذات العلاقة، جملة من المعارف النظرية والمهارات العلمية التطبيقية في مجال السياحة المستدامة.

وفي التدشين أكد وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، أهمية هذا البرنامج التدريبي في بناء قدرات العاملين في القطاع السياحي، لما يولد فرص جديدة تعزز من التنمية المستدامة .. مشيراً إلى ما يتضمنه البرنامج التدريبي في محاوره من بلورة مستقبل قطاع السياحة في الإرخبيل، وكذلك جذب السياح الدوليين وتنويع المزايا الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها قطاع السياحة.

من جانبه، قال مدير وحدة الثقافة لدى المكتب الاقليمي لليونسكو في دول الخليج واليمن رسول سمادوف، بإن البرنامج التدريبي يهتم بتطوير العاملين في القطاع السياحي، من خلال رفدهم بمفاهيم السياحة المستدامة للاستفادة من إمكاناتها الفريدة وتحقيق التقدم، باعتبارها واحدة من أكبر القطاعات في الاقتصاد العالمي.

فيما حث مدير عام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة مبارك علي عامر، المشاركين على الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، الذي بدوره يرفع من مهاراتهم وقدراتهم المعلوماتية واكتساب الخبرة الدولية في جانب السياحة المستدامة .. معرباً عن خالص الشكر والإمتنان للجهات الداعمة على تشجيع العاملين في القطاع السياحي في المحافظة من خلال إقامة هكذا برامج تدريبية التي تغذي المواهب وريادة الأعمال.

حضر التدشين، وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح علي، ومستشار وزير السياحة لشؤون السياحة بأرخبيل سقطرى عبدالله الحامد، وممثل المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إسماعيل محمد، ومدير مكتب المحافظ الأستاذ فهمي الثقلي، ومنسق منظمة اليونسكو بسقطرى علي يحيى.