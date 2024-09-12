شكرا لبحثكم عن خبر منظمة ادرا تقيم ورشة تعريفية توجيهية لمشروع " يملي 3 " بلحج .. والسلطات المحلية تكرم " ادرا " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج .. انوار العبدلي

أقامت منظمة ادرا صباح اليوم الخميس بمحافظة لحج ورشة تعريفية توجيهية لمشروع يملي 3 وهو مشروع للتدخلات الطارئة المنقذة للحياة متعددة القطاعات في اليمن .

وسيستهدف مشروع " يملي 3 " في محافظة لحج ثلاث مديريات وهي " تبن ، وردفان ، والمضاربة " في اربع قطاعات خدمية بشكل أساسي وهي ( الصحة ، والغذاء ، المياه ، والتغذية ) .

وقبل البدء بأعمال الورشة التعريفية كرمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج عبر نائبها " عوض بن عوض الصلاحي " " منظمة ادرا " وذلك لجهودها وتدخلاتها وأعمالها السابقة بنفس المشروع " يملي 1 - ويملي 2 - والان يملي 3 " وبنفس القطاعات المستهدفة للخدمات التنموية والإنسانية .

منسق منظمة ادرا في مكتب عدن " محمد فاروق مثنى " أوضح بأن الورشة التعريفية المقامة اليوم تأتي لنعرف السلطات المحلية بلحج وأصحاب جهات الاختصاص في المديريات المستهدفة بأساسيات المشروع والتدخلات التي ستنفذ ليكونوا بعدها على اطلاع ومنه يتم تسهيل اعمال المشروع في التنسيق والتواصل وحل الإشكاليات في حالة تواجدها ، فاساس نجاح المشروع يأتي بدعم وتسهيل من قبل السلطات المحلية التي نعتبرهم شركاء معنا بالنجاح .

وأشار منسق منظمة ادرا .. بأن مشروع " يملي 3 " يستهدف اربع قطاعات أساسية وهي " الصحة الغذاء ، المياه ، والتغذية " كما انا المشروع يتضمن ثلاث قطاعات فرعية أخرى تقوم بدعم القطاعات الأساسية وهي " قطاع الحماية ، وقطاع تغيير السلوك المجتمعي ، وقطاع الرقابة والتقييم " مستهدفا ثلاث محافظات " لحج - أبين - الضالع " بإجمالي 6 مديريات.

حضر الورشة التوجيهية للمشروع في لحج كل من مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات ورئيس الوحدة التنفيذية " عمر الصماتي " ومستشار محافظ لحج ومدير مكتبه " عبده صالح شيبه " ونائب مدير عام مكتب الصحة والسكان للمحافظة د.عبدالحكيم ناجي " والأمين العام لمديرية المضاربة ورأس العارة " علي احمد حسن " إلى جانب ممثلي القطاعات المستهدفة في الثلاث المديريات بلحج التي يستهدفها مشروع " يملي 3 "وممثلي مكاتب التخطيط بلحج ، حيث اطلع الحاضرون بالورشة على اساسيات المشروع وتدخلاته ، وعملية التنسيق التي ستنفذ في الميدان في وقت لاحق .