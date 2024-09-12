شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تكبر طراز طائراتها على خط عدن القاهرة لنقل ركاب بلقيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محسن حيدرة المدير التجاري للخطوط الجوية اليمنية :

وجهنا المختصين بسرعة تنفيذ توجيهات وزير النقل بشأن العالقين من ركاب طيران بلقيس

تم حل الاشكالية التي واجهت مكتب منطقة القاهرة وسيتم تكبير طراز الطائرات لنقل جميع العالقين

عدن / عبدالرحمن انيس :

أكد المدير التجاري في شركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة انه تم توجيه المختصين بسرعة تنفيذ توجيهات وزير النقل ورئيس مجلس ادارة الشركة بشأن سرعة نقل العالقين من مواطنينا في القاهرة ومدينة جدة من ركاب شركة بلقيس للطيران ، وباحتساب التذاكر بأقل درجة اركاب.

وقال حيدرة في تصريح صحفي ان " توجيهات معالي وزير النقل تم عكسها مباشرة من قبل الأخ الكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة إلينا ونحن بدورنا وجهنا المختصين بالتنفيذ".

ولفت الى ان هناك اشكالية واجهت المختصين في منطقة القاهرة وهي ظهور الأسعار في النظام ، مشيرا الى انه تم حل هذه الاشكالية.

ونوه الى ان الادارة التجارية وجهت بتكبير طراز الطائرات لغرض إعطاء اولوية لجميع الركاب العالقين بموجب توجيهات معالي وزير النقل ورئيس مجلس الإدارة.