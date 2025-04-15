افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بوقوع سلسلة غارات من الطيران الاسرائيلي على وادي مظلم عند اطراف بيت ليف. ولفت الى إلقاء قنابل مضيئة فوق حولا.

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