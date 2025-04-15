افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانه تمكن عناصر مركز شهداء الخيام في كشافة الرسالة الاسلامية بالتعاون مع مركز الدفاع المدني اللبناني من انتشال رفات شهيد داخل الحي الشرقي للمدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كشافة الرسالة الاسلامية تنتشل رفات شهيد من داخل الحي الشرقي في مدينة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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