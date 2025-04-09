شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرسل مليار يورو إضافية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسل الاتحاد الأوروبي مليار يورو إضافية إلى أوكرانيا في صورة دعم مالي، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وهذا المبلغ عبارة عن قرض، سيتم سداده من عوائد الأصوال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدفعة بأنها "استثمار في مستقبل مشترك". مساعدات مستمرة وقالت في بيان "ندعم جهود أوكرانيا الإصلاحية المثيرة للإعجاب، ونعمق علاقاتنا من الفضاء والأمن والدفاع إلى بناء بيئة تجارية مزدهرة".

ويعد هذا الدعم جزءا من مبادرة من مجموعة الدول السبع الكبرى، والتي تقدم مساعدات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 45 مليار يورو في صورة مدفوعات جديد بحلول عام 2027.

ومن المنتظر أن يقدم الاتحاد الأوروبي 1ر18 مليار يورو بشكل إجمالي، وقد قام بالفعل بتقديم 5 مليارات يورو، تشمل الدفعة الجديدة.

