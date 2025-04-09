شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو، لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك.

وقال الرئيس الفرنسي: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".

واضاف ماكرون "سأقوم بذلك لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

